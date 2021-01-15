Разумков говорит, что штрафы пугают нардепов-прогульщиков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что был удивлен тем, что система штрафов подействовала на народных депутатов, и те жалуются ему, что могут лишиться зарплаты из-за неголосования.
Источник: Разумков в интервью "Фокусу"
Прямая речь: "Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за не персональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным.
Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует.
Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату".
Детали: По словам спикера, к нему не приходили народные депутаты с многомиллионным состоянием, но "было много тех, о ком даже не подумали бы".
Разумков добавил, что среди них есть состоятельные депутаты.
Глава ВР заявил, что является сторонником того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством.
Также он считает, что кнопкодавство стало исключением в стенах Верховной Рады IX созыва.
По словам Разумкова, президент Владимир Зеленский не обсуждал с парламентариями кандидатуру нового министра образования Сергея Шкарлета или потенциального министра энергетики Юрия Витренко.
Свои отношения с Зеленским Разумков назвал: "нормальными рабочими отношениями".
Узнать больше: Дмитрий Разумков: Конфликт по линии Зеленский – Разумков? Не понимаю, о чем вы говорите
Предыстория:
- 16 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не голосуют на пленарных заседаниях или пропускают заседания комитетов.
- Верховная Рада за прошлый 2020 год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 миллионов гривен за счет штрафов для нардепов-прогульщиков.