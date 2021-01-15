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Разумков говорит, что штрафы пугают нардепов

Пятница, 15 января 2021, 11:00

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что был удивлен тем, что система штрафов подействовала на народных депутатов, и те жалуются ему, что могут лишиться зарплаты из-за неголосования.

Источник: Разумков в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за не персональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным.

Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует.

Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату".

Детали: По словам спикера, к нему не приходили народные депутаты с многомиллионным состоянием, но "было много тех, о ком даже не подумали бы".

Разумков добавил, что среди них есть состоятельные депутаты.

Глава ВР заявил, что является сторонником того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством.

Также он считает, что кнопкодавство стало исключением в стенах Верховной Рады IX созыва.

Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радакнопкодавствоштрафы


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