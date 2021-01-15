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Олімпіаду Зеленського на Закарпатті протягує група Льовочкіна - ЗМІ

П'ятниця, 15 січня 2021, 15:10

Держава і ТОВ "Боржава Есет", власником якої є австрієць Гернот Ляйтнер, готуються підписати меморандум про створення на Закарпатті високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру "Боржава".

Джерело: "Наші гроші"

Деталі: Інформацію про меморандум підтвердили виданню в Офісі президента вказавши, що цей проєкт "спрямований на створення в Україні сучасної спортивної інфраструктури відповідно до вимог Міжнародного олімпійського комітету, зокрема, для можливої подачі заявки для здобуття права проведення зимових Олімпійських ігор".

Наразі обговорюється питання дольової участі сторін у фінансуванні цього проекту, а також виділення землі.

"Наші гроші" вказують, що держава також планує взяти на себе зобов’язання з реконструкції доріг в районі кластера, створення систем очистки води для місцевих громад, вдосконалення залізничного сполучення і маршрутів та ін.

Водночас, кінцевим власником ТОВ "Боржава Есет" через словацьку компанію "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значиться Ляйтнер, який як "представник австрійської гірнолижної індустрії" представляв проєкт кластеру "Боржава" на нараді в Офісі президета у липні 2020 року.

Ляйтнер є власником низки компаній, які володіють майже 500 ділянками загальною площею 450 га в районі Боржави, де заплановане будівництво кластеру.

Ще з 2012 року Ляйтнер був залучений до проєкту "Олімпійська надія – 2022", коли цей проект курував Владислав Каськів, що очолював Держагентство з інвестицій та управління нацпроєктами.

Компанія Ляйтнера Masterconcept у 2012 році виграла 651 тис євро на розробку техніко-економічного обґрунтування інфраструктури "Олімпійської надії – 2022".

"Наші гроші" вказують, що українські фірми, якими нині володіє Ляйтнер, і він сам мають тісні зв’язки із т.зв. групою Львочкіна-Фірташа, куди входить і Каськів.

Дослівно: "Зокрема, власником словацької компанії "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." є кіпрська фірма "Kardaner Limited", співвласником якої з 2013 по 2017 рр значилася Марія Шуфтас.

Вона відома як співдиректор "Centragas Holding Limited" (співвласник "РосУкрЕнерго") і керівник кіпрської компанії "Oskaro Investments Limited" Сергія Льовочкіна.

Керівником українських компаній, на які оформлено 450 га в районі Боржави, є Ірина Кух – це колишня працівниця Держінвестпроєкту Каськіва, екс-помічниця нардепа Юрія Чижмаря у ВР (2014-2019).

Нагадаємо, що матір Чижмаря була у співвласниках інвестора Боржави у 2007 році, і у подальшому Каськів разом з Чижмарем розкручували ідею проведення Олімпіади-2022. У червні цього року Чижмарь став радником мера Києва Віталія Кличка. А його дружина Катерина Чижмарь з вересня працює в Офісі президента".

Передісторія:

  • У вересні голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що в області планують побудувати великий гірськолижний курорт, який зможе приймати зимові Олімпійські ігри.

Теми: ЗМІОлімпіада


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