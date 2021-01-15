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Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ

Пятница, 15 января 2021, 15:10

Государство и ООО "Боржава Эссет" готовят подписать меморандум о создании на Закарпатье высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Источник: "Наши гроши"

Детали: Информацию о меморандуме подтвердили изданию в Офисе президента, указав, что этот проект "направлен на создание в Украине современной спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета, в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр".

Сейчас обсуждается вопрос долевого участия сторон в финансировании этого проекта, а также выделения земли.

"Наши гроши" указывают, что государство также планирует взять на себя обязательства по реконструкции дорог в районе кластера, создание систем очистки воды для местных общин, совершенствование железнодорожного сообщения и маршрутов и др.

В то же время, конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится австриец Гернот Ляйтнер, который как "представитель австрийской горнолыжный индустрии" представлял проект кластера "Боржава" на совещании в Офисе президета в июле 2020 года.

Лейтнер является владельцем ряда компаний, владеющих почти 500 участками общей площадью 450 га в районе Боржавы, где запланировано строительство кластера.

Еще с 2012 года Лейтнер был привлечен к проекту "Олимпийская надежда - 2022", когда этот проект курировал Владислав Каськив, возглавлявший тогда Госагентство по инвестициям и управлению нацпроекта.

Компания Лейтнер Masterconcept в 2012 году выиграла 651 тысяч евро на разработку технико-экономического обоснования инфраструктуры "Олимпийской надежды - 2022".

"Наши гроши" указывают, что украинские фирмы, которыми сейчас владеет Ляйтнер, и он сам имеют тесные связи с т.н. группой Левочкина-Фирташа, куда входит и Каськив.

Дословно: "В частности, владельцем словацкой компании "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." является кипрская фирма "Kardaner Limited", совладельцем которой с 2013 по 2017 гг значилась Мария Шуфтас.

Она известна как содиректор "Centragas Holding Limited" (совладелец "РосУкрЭнерго") и руководитель кипрской компании "Oskaro Investments Limited" Сергея Левочкина.

Руководителем украинских компаний, на которые оформлено 450 га в районе Боржавы, является Ирина Кух - это бывшая работница Держинвестпроекту Каськива, экс-помощница нардепа Юрия Чижмаря в ВР (2014-2019).

Напомним, что мать Чижмаря была в совладельцах инвестора Боржавы в 2007 году, и в дальнейшем Каськив вместе с Чижмарем раскручивали идею проведения Олимпиады-2022. В июне этого года Чижмарь стал советником мэра Киева Виталия Кличко. А его жена Екатерина Чижмарь с сентября работает в Офисе президента".

Предыстория:

  • В сентябре председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что в области планируют построить крупный горнолыжный курорт, который сможет принимать зимние Олимпийские игры.

Темы: СМИОлимпиада


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