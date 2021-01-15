Зеленський доручив Шкарлету призначати премії за наукові досягнення
П'ятниця, 15 січня 2021, 16:16
Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив міністра освіти Сергія Шкарлета заступником голови комітету, який має вручати державні премії за наукові і технічні досягнення.
Джерело: указ президента №7/2021
Дослівно: "Увести до складу Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки Сергія Шкарлета – міністра освіти і науки, призначивши його заступником голови комітету.
Деталі: Головою комітету обрали президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.
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Нагадаємо:
- 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
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Українська правда