Зеленський доручив Шкарлету призначати премії за наукові досягнення

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив міністра освіти Сергія Шкарлета заступником голови комітету, який має вручати державні премії за наукові і технічні досягнення.

Джерело: указ президента №7/2021

Дослівно: "Увести до складу Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки Сергія Шкарлета – міністра освіти і науки, призначивши його заступником голови комітету.

Деталі: Головою комітету обрали президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.

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