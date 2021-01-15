Зеленский поручил Шкарлету назначать премии за научные достижения

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил министра образования Сергея Шкарлета заместителем председателя комитета, который должен вручать государственные премии за научные и технические достижения.

Источник: Указ президента №7/2021

Дословно: "Ввести в состав Комитета по Государственным премиям в области науки и техники Сергея Шкарлета - министра образования и науки, назначив его заместителем председателя комитета.

Детали: Председателем комитета избрали президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.

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Напомним:

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