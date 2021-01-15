Зеленский поручил Шкарлету назначать премии за научные достижения
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил министра образования Сергея Шкарлета заместителем председателя комитета, который должен вручать государственные премии за научные и технические достижения.
Источник: Указ президента №7/2021
Дословно: "Ввести в состав Комитета по Государственным премиям в области науки и техники Сергея Шкарлета - министра образования и науки, назначив его заместителем председателя комитета.
Детали: Председателем комитета избрали президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.
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Напомним:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.
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