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Зеленский поручил Шкарлету назначать премии за научные достижения

Пятница, 15 января 2021, 17:16

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил министра образования Сергея Шкарлета заместителем председателя комитета, который должен вручать государственные премии за научные и технические достижения.

Источник: Указ президента №7/2021

Дословно: "Ввести в состав Комитета по Государственным премиям в области науки и техники Сергея Шкарлета - министра образования и науки, назначив его заместителем председателя комитета.

Детали: Председателем комитета избрали президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.

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Напомним:

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмигаля

Украинская правда
Темы: ЗеленскийШкарлетуказынаука


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