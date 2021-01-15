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КС перевірить конституційність зменшення кількості районів до 136

П'ятниця, 15 січня 2021, 19:01

Конституційний суд відкрив провадження щодо конституційності постанови Верховної Ради "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року.

Джерело: сайт КСУ,  представник парламенту в КС Ольга Совгиря

Деталі: Також КС перевірить на конституційність окремі частини Закону „Про добровільне об’єднання територіальних громад"

Постанову про утворення і ліквідацію районів оскаржують нардепи з ОПЗЖ і позафракційні.

У своєму поданні вони вказують, що ця постанова порушує засади організації місцевого самоврядування в Україні та права територіальних громад на добровільне об’єднання.  

Передісторія:

  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Українська правда
Теми: КСВерховна Рададецентралізація


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