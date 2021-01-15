КС перевірить конституційність зменшення кількості районів до 136
П'ятниця, 15 січня 2021, 18:01
Конституційний суд відкрив провадження щодо конституційності постанови Верховної Ради "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року.
Джерело: сайт КСУ, представник парламенту в КС Ольга Совгиря
Деталі: Також КС перевірить на конституційність окремі частини Закону „Про добровільне об’єднання територіальних громад"
Постанову про утворення і ліквідацію районів оскаржують нардепи з ОПЗЖ і позафракційні.
У своєму поданні вони вказують, що ця постанова порушує засади організації місцевого самоврядування в Україні та права територіальних громад на добровільне об’єднання.
Передісторія:
- 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
Українська правда