КС проверит конституционность уменьшения количества районов до 136
Пятница, 15 января 2021, 19:01
Конституционный суд открыл производство о конституционности постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года.
Источник: сайт КСУ, представитель парламента в КС Ольга Совгиря
Детали: Также КС проверит на конституционность отдельные части Закона "О добровольном объединении территориальных общин"
Постановление об образовании и ликвидации районов оспаривают нардепы из ОПЗЖ и внефракционные.
В своем представлении они указывают, что это постановление нарушает принципы организации местного самоуправления в Украине и права территориальных общин на добровольное объединение.
Предыстория:
- 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.