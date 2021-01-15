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КС проверит конституционность уменьшения количества районов до 136

Пятница, 15 января 2021, 19:01

Конституционный суд открыл производство о конституционности постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года.

Источник: сайт КСУ, представитель парламента в КС Ольга Совгиря

Детали: Также КС проверит на конституционность отдельные части Закона "О добровольном объединении территориальных общин"

Постановление об образовании и ликвидации районов оспаривают нардепы из ОПЗЖ и внефракционные.

В своем представлении они указывают, что это постановление нарушает принципы организации местного самоуправления в Украине и права территориальных общин на добровольное объединение.

Предыстория:

  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

Темы: КСВерховная Рададецентрализация


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