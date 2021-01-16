Голова ВАКС запевняє, що не говорила з Вовком і Тупицьким на вечірці

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що під час неформального заходу 23 грудня, на якому були присутні також підозрюваний глава Окружного адмінсуду Павло Вовк та голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, не спілкувалася з ними.

Джерело: коментар Танасевич Transparency International Ukraine

Пряма мова: "Особистого спілкування мого з тими особами, яких ви зазначили, під час цього заходу не було. Більше того, цього спілкування ніколи не було, я особисто не знайома і особисто не спілкуюся.

Але цілком очевидно, що може бути зустріч така. Головне – не виходити за межі, головне – зберегти свою неупередженість, незалежність і об'єктивність, щоб у майбутньому мати можливість здійснювати правосуддя. Цих вимог мною дотримано".

Деталі: Танасевич зазначила, що "спочатку не бачила" у приміщенні Вовка і Тупицького.

Вона розповіла, що 23 грудня близько 18 години відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія", щоб обговорити з керівництвом серію онлайн-лекцій для студентів.

Пряма мова: "Після обговорення формату цих лекцій, після визначення дати першої пробної онлайн-лекції керівник вищого навчального закладу поінформував мене про те, що наразі в цьому ж приміщенні відбувається захід, на якому має місце неформальне спілкування професійної юридичної спільноти та запропонував відвідати зазначений захід, посилаючись на те, що на цьому заході також є і мої колеги".

Деталі: На неформальному заході, за словами голови ВАКС, вона побачила кілька знайомих облич, привіталася, поспілкувалася на людські теми, після чого сказала, що має їхати. На жодні робочі теми спілкування не відбувалося. Танасевич запропонували сказати привітальне слово — вона привітала всіх присутніх зі святами і покинула приміщення. Все це зайняло десь до 30 хвилин.

Вона заявила, що не вбачає в ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї доброчесності та не збирається йти у відставку.

Пряма мова: "Для мене дещо дивно, що виникла така потреби проводити майже розслідування з цього питання. Йдеться про стандартну діяльність для Вищого антикорупційного суду і про мою стандартну діяльність, я спілкуюся дійсно із вищими навчальними закладами, і взагалі спілкуюся з величезною кількістю людей, моя посада мене до того зобов'язує.

Якихось об'єктивних загроз для своєї доброчесності я особисто не вбачаю".

"У відставку я подати не можу за законом, бо для цього треба пропрацювати на посаді судді понад 20 років, і не буду цього робити, бо похідних даних для цього немає. Щоб набути статусу судді юрист в Україні має пройти дуже серйозні випробування. І я вважаю, що через непорозуміння не маю кидати роботу, яку сумлінно і якісно роблю з 2012 року. Тож об’єктивних і суб’єктивних причин, щоб звільнитися з посади, немає".

Що передувало: За інформацією "Слідства.Інфо", Танасевич 23 грудня приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності на передноворічну вечірку, організовану колишнім депутатом-"регіоналом" Сергієм Ківаловом.

Глава ВАКС була в одній компанії з підозрюваним главою Окружного адмінсуду Павлом Вовком, справу якого розглядає Антикорупційний суд. На святкуванні також був голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

У Вищому антикорупційному судді заявили, що 23 грудня відбулася робоча зустріч Танасевич та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Василя Филюка зі студентським самоврядуванням, результатом якої стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС.