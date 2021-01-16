Глава ВАКС уверяет, что не говорила с Вовком и Тупицким на вечеринке

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что во время неформального мероприятия 23 декабря, на котором присутствовали также подозреваемый глава Окружного админсуда Павел Вовк и председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, не общалась с ними.

Источник: комментарий Танасевич Transparency International Ukraine

Прямая речь: "Личного общения моего с теми лицами, которых вы отметили, во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь.

Но совершенно очевидно, что может быть встреча такая. Главное – не выходить за пределы, главное – сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены".

Детали: Танасевич отметила, что "сначала не видела" в помещении Вовка и Тупицкого.

Она рассказала, что 23 декабря около 18 часов посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия", чтобы обсудить с руководством серию онлайн-лекций для студентов.

Прямая речь: "После обсуждения формата этих лекций, после определения даты первой пробной онлайн-лекции руководитель высшего учебного заведения проинформировал меня о том, что сейчас в этом же помещении происходит мероприятие, на котором имеет место неформальное общение профессионального юридического сообщества и предложил посетить это мероприятие, ссылаясь на то, что на этом мероприятии также есть и мои коллеги".

Детали: На неформальном мероприятии, по словам председателя ВАКС, она увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась, пообщалась на человеческие темы, после чего сказала, что должна ехать. На рабочие темы общение не происходило. Танасевич предложили сказать приветственное слово – она ​​поздравила всех присутствующих с праздниками и покинула помещение. Все это заняло где-то до 30 минут.

Она заявила, что не видит в сложившейся ситуации объективных угроз для своей добросовестности и не собирается уходить в отставку.

Прямая речь: "Для меня несколько странно, что возникла такая необходимости проводить почти расследование по этому вопросу. Речь идет о стандартной деятельности для Высшего антикоррупционного суда и о моей стандартной деятельности, я общаюсь действительно с высшими учебными заведениями, и вообще общаюсь с огромным количеством людей, моя должность меня к тому обязывает.

Каких-то объективных угроз для своей добросовестности я лично не вижу".

"В отставку я подать не могу по закону, потому что для этого надо проработать в должности судьи более 20 лет, и не буду этого делать, потому что производных данных для этого нет. Чтобы получить статус судьи, юристу в Украине предстоит пройти очень серьезные испытания. И я считаю, что из-за недоразумения не должна бросать работу, которую добросовестно и качественно выполняю с 2012 года. Поэтому объективных и субъективных причин, чтобы уволиться с должности, нет".

Что предшествовало: По информации "Слидства.Инфо", Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности на предновогоднюю вечеринку, организованную бывшим депутатом-"регионалом" Сергеем Киваловым.

Глава ВАКС была в одной компании с подозреваемым главой Окружного админсуда Павлом Волком, дело которого рассматривает Антикоррупционный суд. На праздновании также был председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

В Высшем антикоррупционном судьи заявили, что 23 декабря состоялась рабочая встреча Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Василия Филюка со студенческим самоуправлением, результатом которой стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС.