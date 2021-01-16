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Окупаційні війська РФ на Донбасі вчергове порушили перемир'я

Субота, 16 січня 2021, 18:23

Протягом поточної доби, 16 січня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – так бойовики відкрили вогонь поблизу села Луганьске.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було повідомлено представників ОБСЄ.

При цьому бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: Днем раніше збройні формування Росії на сході України декілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяООС


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