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Окупаційні війська РФ на Донбасі вчергове порушили перемир'я

Субота, 16 січня 2021, 17:23
Окупаційні війська РФ на Донбасі вчергове порушили перемир'я

Протягом поточної доби, 16 січня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – так бойовики відкрили вогонь поблизу села Луганьске.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було повідомлено представників ОБСЄ.

При цьому бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: Днем раніше збройні формування Росії на сході України декілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяООС
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