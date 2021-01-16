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Оккупационные войска РФ в Донбассе в очередной раз нарушили перемирие

Суббота, 16 января 2021, 17:23
Оккупационные войска РФ в Донбассе в очередной раз нарушили перемирие

В течение текущих суток, 16 января, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – боевики открыли огонь вблизи села Луганское.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ.

При этом боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним: Днем ранее вооруженные формирования России на востоке Украины несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcияООС
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