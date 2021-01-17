Заблукалого в Карпатах туриста доставили до лікарні
Заблукалого 14 січня туриста, якого знайшли в районі полонини Струнга в Карпатах, доставили до лікарні.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Операція з пошуку та порятунку 25-річного львів'янина, який під час проходження туристичного маршруту заблукав в районі г. Піп Іван Марамороський - завершено.
Наразі врятований проходить обстеження у Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.
Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки".
Нагадаємо: Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов.
15 січня роботи відновили – у складі рятувальників працювали 10 людей та 4 одиниці техніки.