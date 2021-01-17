Заблудившегося в Карпатах туриста доставили в больницу

Заблудившегося 14 января туриста, которого нашли в районе полонини Струнга в Карпатах, доставили в больницу.

Источник: ДСНС Украине

Дословно: "Операция по поиску и спасению 25-летний львовянин, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Марамороский - завершено.

Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц техники".

Напомним: Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.