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Заблудившегося в Карпатах туриста доставили в больницу

Воскресенье, 17 января 2021, 02:21
Заблудившегося в Карпатах туриста доставили в больницу

Заблудившегося 14 января туриста, которого нашли в районе полонини Струнга в Карпатах, доставили в больницу.

Источник: ДСНС Украине

Дословно: "Операция по поиску и спасению 25-летний львовянин, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Марамороский - завершено.

Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц техники".

 
 
 
 

Напомним: Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь.  В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Карпаты
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