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На БелАЕС вкотре спрацювала система захисту обладнання ядерного реактора

Неділя, 17 січня 2021, 05:00

16 січня на Білоруської атомної електростанції (БелАЕС) відключили перший енергоблок після спрацьовування системи захисту.

Джерело: Міністерство енергетики Білорусі

Дослівно: "Перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі

В 19.02 перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі після спрацьовування системи захисту генератора.

Система захисту спрацювала в ході дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, в рамках якого проводиться тестування систем і устаткування.

Радіаційний фон в районі станції в нормі".

Що передувало: 7 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

9 листопада Міненергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС.

Теми: Білорусь


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