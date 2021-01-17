На БелАЕС вкотре спрацювала система захисту обладнання ядерного реактора

16 січня на Білоруській атомній електростанції (БелАЕС) відключили перший енергоблок після спрацьовування системи захисту.

Джерело: Міністерство енергетики Білорусі

Дослівно: "Перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі.

В 19.02 перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі після спрацьовування системи захисту генератора.

Система захисту спрацювала в ході дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, в рамках якого проводиться тестування систем і устаткування.

Радіаційний фон в районі станції в нормі".

Що передувало: 7 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

9 листопада Міненергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС.