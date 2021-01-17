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На БелАЭС в очередной раз сработала система защиты первого энергоблока

Воскресенье, 17 января 2021, 05:00

16 января на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключили первый энергоблок после срабатывания системы защиты.

Источник: Министерство энергетики Беларуси

Дословно: "Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора.

Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. 

Радиационный фон в районе станции в норме".

Что  было ранее: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

9 ноября Минэнергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС.

Темы: Беларусь


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