На БелАЭС в очередной раз сработала система защиты первого энергоблока

16 января на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключили первый энергоблок после срабатывания системы защиты.

Источник: Министерство энергетики Беларуси

Дословно: "Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора.

Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе станции в норме".

Что было ранее: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

9 ноября Минэнергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС.