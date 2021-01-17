Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На БелАЭС в очередной раз сработала система защиты первого энергоблока

Воскресенье, 17 января 2021, 04:00
На БелАЭС в очередной раз сработала система защиты первого энергоблока

16 января на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключили первый энергоблок после срабатывания системы защиты.

Источник: Министерство энергетики Беларуси

Дословно: "Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора.

Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. 

Радиационный фон в районе станции в норме".

Что  было ранее: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

9 ноября Минэнергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Беларусь
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: