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Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7

Вівторок, 11 серпня 2020, 05:23
Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" (G7) після президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді, додавши, що не проти запросити на нього російського президента Володимира Путіна. 

Джерело: брифінг Трампа

Пряма мова: "Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його (Путіна – УП). Вважаю, що це важливий фактор. Ми запросимо представників, які не входять до "Великої сімки". Дехто вже пристав на пропозицію взяти участь".

Деталі: На початку цього брифінгу поблизу паркану Білого дому сталася стрілянина, через що американського лідера евакуювали

Нагадаємо: 

  • До "Великої сімки" входять найбільш розвинені країни, зокрема США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія та Італія. 
  • Росію виключили із "Великої сімки" через порушення міжнародного права, початок військової агресії щодо України, зокрема окупацію Криму у 2014 році. 
  • Члени G7 неодноразово говорили, що повернення Росії до "Великої сімки" залежить від врегулювання ситуації на Донбасі та в Криму. 
  • Президент України Володимир Зеленський сказав, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків. 
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прагне повертатися до G7, так як повністю задоволена ефективністю формату "великої двадцятки".

Українська правда
Теми: ТрампПутінG7СШАРосія
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