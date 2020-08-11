Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7
Вівторок, 11 серпня 2020, 05:23
Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" (G7) після президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді, додавши, що не проти запросити на нього російського президента Володимира Путіна.
Джерело: брифінг Трампа
Пряма мова: "Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його (Путіна – УП). Вважаю, що це важливий фактор. Ми запросимо представників, які не входять до "Великої сімки". Дехто вже пристав на пропозицію взяти участь".
Деталі: На початку цього брифінгу поблизу паркану Білого дому сталася стрілянина, через що американського лідера евакуювали.
Нагадаємо:
- До "Великої сімки" входять найбільш розвинені країни, зокрема США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія та Італія.
- Росію виключили із "Великої сімки" через порушення міжнародного права, початок військової агресії щодо України, зокрема окупацію Криму у 2014 році.
- Члени G7 неодноразово говорили, що повернення Росії до "Великої сімки" залежить від врегулювання ситуації на Донбасі та в Криму.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прагне повертатися до G7, так як повністю задоволена ефективністю формату "великої двадцятки".
Українська правда