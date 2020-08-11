Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" (G7) після президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді, додавши, що не проти запросити на нього російського президента Володимира Путіна.

Джерело: брифінг Трампа

Пряма мова: "Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його (Путіна – УП). Вважаю, що це важливий фактор. Ми запросимо представників, які не входять до "Великої сімки". Дехто вже пристав на пропозицію взяти участь".

Деталі: На початку цього брифінгу поблизу паркану Білого дому сталася стрілянина, через що американського лідера евакуювали.

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