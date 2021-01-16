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Коронавірус в Україні: менше 8 тисяч нових і 144 летальних випадки

Субота, 16 січня 2021, 07:28
Коронавірус в Україні: менше 8 тисяч нових і 144 летальних випадки

За добу 15 січня в Україні виявлено 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби, 144 хворих померли і 9 792 одужали, госпіталізовано 2 083 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 245 дітей та 369 медпрацівників.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Здійснено 48 700 тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 1 154 692 випадків COVID-19, летальних випадків – 20 686, одужало – 857 183 особи.

Що передувало: 14 січня в Україні було зафіксовано 8 199 нових випадків COVID-19, летальних випадків – 166.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСтепановМОЗ
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