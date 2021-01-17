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Коронавирус: почти 6 тысяч новых заражений, 116 человек умерли

Воскресенье, 17 января 2021, 08:14

В течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Также за минувшие сутки госпитализированы 2131 человека.

В субботу наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

По словам Степанова, коронавирусную болезнь обнаружили, в частности, у 177 детей и 236 медработников.

Выздоровели в субботу 8777 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 160 682 человека. Болезнь унесла жизни 20802 украинцев.

 

Напомним: 15 января в Украине выявлено 7729 новых случаев коронавирусной болезни, 144 больных умерли и 9792 выздоровели, госпитализированы 2083 человека

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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