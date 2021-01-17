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Австрія продовжила локдаун до 7 лютого

Неділя, 17 січня 2021, 14:11

Уряд Австрії в неділю оголосив про продовження загальнонаціонального карантину до 7 лютого.

Про це заявив канцлера Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Курц сказав на пресконференції, що він знає, що обмеження непопулярні, але уряду довелося діяти з урахуванням поширення нових вірусних мутацій, які зробили COVID-19 більш поширеним.

Уряд заявив, що люди повинні працювати з дому, де це можливо, соціальна дистанція збільшена з 1 метра до 2 метрів, а респіратори FFP2 з 25 січня будуть обов'язкові в магазинах і в громадському транспорті.

Курц додав, що роздрібна торгівля, тренажерні зали і подібні послуги, а також і музеї зможуть відновити роботу з 8 лютого при строгих правилах.

Водночас, сектор громадського харчування та туризму не зможе відновити роботу в лютому.

Уряд Австрії хоче, щоб число нових випадків інфікування становило менше 700 на день.

Австрія оголосила третій національний карантин наприкінці грудня, дозволивши працювати лише супермаркетам та аптекам. У країні було зареєстровано майже 390 000 випадків коронавірусу та майже 7000 смертей, пов'язаних з COVID-19, з моменту початку пандемії.

Теми: локдаунАвстріякоронавірус
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