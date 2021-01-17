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Австрия продлила локдаун до 7 февраля

Воскресенье, 17 января 2021, 15:11

Правительство Австрии в воскресенье объявило о продлении общенационального карантина до 7 февраля.

Об этом заявил канцлера Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Курц сказал на пресс-конференции, что он знает, что ограничения непопулярны, но правительству пришлось действовать с учетом распространения новых вирусных мутаций, которые сделали COVID-19 более распространенным.

Правительство заявило, что люди должны работать из дома, где это возможно, социальная дистанция увеличена с 1 метра до 2 метров, а респираторы FFP2 с 25 января будут обязательны в магазинах и в общественном транспорте.

Курц добавил, что розничная торговля, тренажерные залы и подобные услуги, а также и музеи смогут возобновить работу с 8 февраля при строгих правилах.

В то же время, сектор общественного питания и туризма не сможет возобновить работу в феврале.

Правительство Австрии хочет, чтобы число новых случаев инфицирования составляло менее 700 в день.

Австрия объявила третий национальный карантин в конце декабря, позволив работать только супермаркетам и аптекам.

В стране было зарегистрировано почти 390 000 случаев коронавируса и почти 7000 смертей, связанных с COVID-19, с момента начала пандемии.

Темы: локдаунАвстриякоронавирус


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