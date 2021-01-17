Біля Широкиного стріляли з гранатомета, без втрат
Неділя, 17 січня 2021, 17:27
У неділю вздовж лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає".
Українська правда