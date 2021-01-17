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Біля Широкиного стріляли з гранатомета, без втрат

Неділя, 17 січня 2021, 18:27

У неділю вздовж лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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