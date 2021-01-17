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Возле Широкино стреляли из гранатомета, без потерь

Воскресенье, 17 января 2021, 18:27

В воскресенье вдоль линии разграничения в Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций со станкового противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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