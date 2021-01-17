Возле Широкино стреляли из гранатомета, без потерь
Воскресенье, 17 января 2021, 17:27
В воскресенье вдоль линии разграничения в Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций со станкового противотанкового гранатомета.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет".
Украинская правда