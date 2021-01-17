Навальний вилетів до Москви: Чого мені боятися?

Російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви рейсом авіакомпанії "Победа".

Джерело: трансляція "Дождя"

Деталі: Літак злетів о 16:19 за київським часом.

Рейс 636 Берлін-Москва має приземлитися в аеропорту "Внуково" близько 19:30 мск (18:30 за київським часом).

Як видно з трансляції, коли Навальний зайшов у літак, люди встали зі своїх місць і підійшли до нього. Звучало багато питань.

Навальний заявив, що не боїться повертатися до Росії.

Пряма мова: "Чого мені боятися в Росії? Що зі мною може поганого трапитися в Росії?".

Деталі: На питання, чи будуть нові розслідування, він сказав: "Звичайно, тому і повертаюся".

Люди довго не хотіли сідати на місця, Навальний і бортпровідники неодноразово просили їх сісти, щоб літак міг злетіти.

Навальний сидить у 13 ряду.

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Як пише Mash, Навального привезли до літака на чорній "Ауді" з мигалками. Також в супроводі була друга урядова машина і екіпажі поліції.

Пізніше опозиціонер із дружиною вийшли з "Ауді" і піднялися на борт.

Що передувало: Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

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