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Навальний вилетів до Москви: Чого мені боятися?

Неділя, 17 січня 2021, 15:19
Навальний вилетів до Москви: Чого мені боятися?
скріншот відео з Instagram Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви рейсом авіакомпанії "Победа".

Джерело: трансляція "Дождя"

Деталі: Літак злетів о 16:19 за київським часом.

Рейс 636 Берлін-Москва має приземлитися в аеропорту "Внуково" близько 19:30 мск (18:30 за київським часом).

Як видно з трансляції, коли Навальний зайшов у літак, люди встали зі своїх місць і підійшли до нього. Звучало багато питань.

Навальний заявив, що не боїться повертатися до Росії.

Пряма мова: "Чого мені боятися в Росії? Що зі мною може поганого трапитися в Росії?".

Деталі: На питання, чи будуть нові розслідування, він сказав: "Звичайно, тому і повертаюся".

Люди довго не хотіли сідати на місця, Навальний і бортпровідники неодноразово просили їх сісти, щоб літак міг злетіти.

Навальний сидить у 13 ряду. 

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Як пише Mash, Навального привезли до літака на чорній "Ауді" з мигалками. Також в супроводі була друга урядова машина і екіпажі поліції.

Пізніше опозиціонер із дружиною вийшли з "Ауді" і піднялися на борт.

Що передувало: Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.

Українська правда

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