Навальний вилетів до Москви: Чого мені боятися?
Російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви рейсом авіакомпанії "Победа".
Джерело: трансляція "Дождя"
Деталі: Літак злетів о 16:19 за київським часом.
Рейс 636 Берлін-Москва має приземлитися в аеропорту "Внуково" близько 19:30 мск (18:30 за київським часом).
Як видно з трансляції, коли Навальний зайшов у літак, люди встали зі своїх місць і підійшли до нього. Звучало багато питань.
Навальний заявив, що не боїться повертатися до Росії.
Пряма мова: "Чого мені боятися в Росії? Що зі мною може поганого трапитися в Росії?".
Деталі: На питання, чи будуть нові розслідування, він сказав: "Звичайно, тому і повертаюся".
Люди довго не хотіли сідати на місця, Навальний і бортпровідники неодноразово просили їх сісти, щоб літак міг злетіти.
Навальний сидить у 13 ряду.
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Як пише Mash, Навального привезли до літака на чорній "Ауді" з мигалками. Також в супроводі була друга урядова машина і екіпажі поліції.
Пізніше опозиціонер із дружиною вийшли з "Ауді" і піднялися на борт.
Що передувало: Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.
Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.