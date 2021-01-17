Літак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

Літак авіакомпанії "Победа" рейсу 936 з Берліна з російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво", а не у "Внуково", як планувалося раніше.

Джерело: Медуза, РБК з посиланням на пресслужбу "Победы", прес-секретар Навального Кіра Ярмиш

У неділю ввечері на табло московського аеропорту "Внуково", де мав приземлитися літак із Навальним, з'явилася інформація, що літак перенаправлений в аеропорт "Шереметьєво".

фото "Медузи"

Дослівно: Як видно з опублікованого фото, на табло позначено, що рейс 936 з Берліна перенаправлений у "Шереметьєво".

У той же час, прес-служба авіакомпанії "Победа" повідомила: "Через закриття Внуково з технічних причин три наших рейсу пішли на запасні аеродроми".

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

В 19:12 за київським часом прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що літак сів у "Шереметьєво".

Що передувало: О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. Літак має приземлитися у "Внуково" близько 18:30.

В аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти Навальний, затримали його соратників і журналістів.

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