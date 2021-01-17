Літак із Навальним приземлився в іншому аеропорту
Літак авіакомпанії "Победа" рейсу 936 з Берліна з російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво", а не у "Внуково", як планувалося раніше.
Джерело: Медуза, РБК з посиланням на пресслужбу "Победы", прес-секретар Навального Кіра Ярмиш
У неділю ввечері на табло московського аеропорту "Внуково", де мав приземлитися літак із Навальним, з'явилася інформація, що літак перенаправлений в аеропорт "Шереметьєво".
Дослівно: Як видно з опублікованого фото, на табло позначено, що рейс 936 з Берліна перенаправлений у "Шереметьєво".
У той же час, прес-служба авіакомпанії "Победа" повідомила: "Через закриття Внуково з технічних причин три наших рейсу пішли на запасні аеродроми".
Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение)— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
В 19:12 за київським часом прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що літак сів у "Шереметьєво".
Що передувало: О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. Літак має приземлитися у "Внуково" близько 18:30.
В аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти Навальний, затримали його соратників і журналістів.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.