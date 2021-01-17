Навального задержали в аэропорту
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.
Источник: трансляция "Настоящее время", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш
Детали: При прохождении паспортного контроля к Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.
При этом они отказались пропустить с ним адвоката Ольгу Михайлову, которая прилетела вместе с ним.
Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пока неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.
Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
Что предшествовало: В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании "Победа" рейса 936 из Берлина с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", а не во "Внуково", как планировалось раньше.
В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву.