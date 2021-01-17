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Навального задержали в аэропорту

Воскресенье, 17 января 2021, 19:03
Навального задержали в аэропорту
Навальный с женой в аэропорту "Шереметьево", Кира Ярмыш в Twitter

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Источник: трансляция "Настоящее время", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

Детали: При прохождении паспортного контроля к Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

При этом они отказались пропустить с ним адвоката Ольгу Михайлову, которая прилетела вместе с ним.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пока неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

Что предшествовало: В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании "Победа" рейса 936 из Берлина с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", а не во "Внуково", как планировалось раньше.

В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
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