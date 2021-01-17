Amnesty International визнала Навального в'язнем сумління

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління після його арешту по прильоті в Москву та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Джерело: московський офіс Amnesty International

Деталі: Організація також повторює свій заклик до російської влади порушити кримінальну справу за фактом отруєння Навального і забезпечити залучення всіх винних до відповідальності в рамках справедливого судового розгляду.

Пряма мова директора московського офісу Amnesty International Наталії Звягіної: "Арешт Олексія Навального є ще одним свідченням того, що російська влада намагається змусити його замовкнути.

Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його тверджень про те, що він був отруєний агентами державних спецслужб, які діяли за наказом найвищого рівня".

"Російська влада веде нещадну кампанію проти Навального. Поки він одужував у Німеччині, Федеральна служба виконання покарань зажадала, щоб він негайно з'явився до інспектора, в іншому випадку вона буде домагатися тюремного ув'язнення замість умовного покарання, до якого він був засуджений у справі, що базується на політично мотивованих звинуваченнях. Тепер він заарештований, оскільки, як стверджує ФСВП, він "перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну"".

"Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту "Внуково", повинні бути негайно і беззастережно звільнені".

Що передувало: У неділю ввечері російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.