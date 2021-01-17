Amnesty International считает Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International считает российского оппозиционера Алексея Навального узником совести после его ареста по прилету в Москву и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Источник: московский офис Amnesty International

Детали: Организация также повторяет свой призыв к российским властям возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства.

Прямая речь директора московского офиса Amnesty International Натальи Звягиной: "Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать.

Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня".

"Российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального. Пока он выздоравливал в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала, чтобы он немедленно явился к инспектору, в противном случае она будет добиваться тюремным заключением взамен условного наказания, к которому он был приговорён по делу, основанному на политически мотивированных обвинениях. Теперь он арестован, поскольку, как утверждает ФСИН, он "находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока""".

"Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту "Внуково", должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".

Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.