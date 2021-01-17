Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Amnesty International считает Навального узником совести

Воскресенье, 17 января 2021, 21:04
скриншот видео

Международная правозащитная организация Amnesty International считает российского оппозиционера Алексея Навального узником совести после его ареста по прилету в Москву и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Источник: московский офис Amnesty International

Детали: Организация также повторяет свой призыв к российским властям возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства.

Прямая речь директора московского офиса Amnesty International Натальи Звягиной: "Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать.

Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня".

"Российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального. Пока он выздоравливал в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала, чтобы он немедленно явился к инспектору, в противном случае она будет добиваться тюремным заключением взамен условного наказания, к которому он был приговорён по делу, основанному на политически мотивированных обвинениях. Теперь он арестован, поскольку, как утверждает ФСИН, он "находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока""".

"Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту "Внуково", должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".

Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНавального задержали в аэропорту

видеоСамолет с Навальным приземлился в другом аэропорту

видеоС затонувшего судна спасли 5 украинцев: имена

дополненоВ аэропорту Москвы задержали соратников Навального и журналистов

фото, видеоНавальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?

обновлено от 12:57В Черном море затонул корабль с украинцами на борту, есть погибшие

Все новости...
Навальный
Российские власти объяснили задержание Навального: был в розыске
Навального задержали в аэропорту
Самолет с Навальным приземлился в другом аэропорту
Последние новости
21:04
Amnesty International считает Навального узником совести
20:50
Новости экономики: "Северный поток-2" теряет партнеров, регуляция цен на газ
20:28
Российские власти объяснили задержание Навального: был в розыске
20:03
видеоНавального задержали в аэропорту
19:48
Выборы в Киевской области: полиция составила уже 24 админпротокола
19:11
видеоСамолет с Навальным приземлился в другом аэропорту
18:35
В Амстердаме с водометами разогнали акцию протеста
18:27
Возле Широкино стреляли из гранатомета, без потерь
18:12
видеоС затонувшего судна спасли 5 украинцев: имена
17:58
В Британии до сентября хотят вакцинировать всех взрослых
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!