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ЦВК назвала явку у трьох містах

Неділя, 17 січня 2021, 22:27
фото Ельдара Сарахмана, УП

Центральна виборча комісія повідомила явку на місцевих виборах у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.

Джерело: ЦВК

Завершуємо день новиною про активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: 📍Бровари — 43,02% 📍Новгород-Сіверський — 41,48% 📍Бориспіль — 30,15%

Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 17 января 2021 г.

Деталі: У Броварах явка склала 43,02%, у Борисполі – 30,15%.

У Новгород-Сіверському на дільниці прийшло 41,48% виборців.

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

До поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу у Броварському та Бориспільському районах, складено 34 адмінпротоколи.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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