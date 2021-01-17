ЦВК назвала явку у трьох містах
Неділя, 17 січня 2021, 22:27
Центральна виборча комісія повідомила явку на місцевих виборах у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.
Джерело: ЦВК
Завершуємо день новиною про активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: 📍Бровари — 43,02% 📍Новгород-Сіверський — 41,48% 📍Бориспіль — 30,15%Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 17 января 2021 г.
Деталі: У Броварах явка склала 43,02%, у Борисполі – 30,15%.
У Новгород-Сіверському на дільниці прийшло 41,48% виборців.
Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
До поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу у Броварському та Бориспільському районах, складено 34 адмінпротоколи.
Українська правда