ЦВК назвала явку у трьох містах

Центральна виборча комісія повідомила явку на місцевих виборах у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.

Джерело: ЦВК

Деталі: У Броварах явка склала 43,02%, у Борисполі – 30,15%.

У Новгород-Сіверському на дільниці прийшло 41,48% виборців.

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

До поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу у Броварському та Бориспільському районах, складено 34 адмінпротоколи.