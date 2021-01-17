ЦИК назвала явку в трех городах

Центральная избирательная комиссия сообщила явку на местных выборах в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском.

Источник: ЦИК

Детали: В Броварах явка составила 43,02%, в Борисполе – 30,15%.

В Новгород-Северском на участки пришло 41,48% избирателей.

Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

В полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса в Броварском и Бориспольском районах, составлено 34 админпротокола.