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ЦИК назвала явку в трех городах

Воскресенье, 17 января 2021, 22:27
фото Эльдара Сарахмана, УП

Центральная избирательная комиссия сообщила явку на местных выборах в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском.

Источник: ЦИК

Завершуємо день новиною про активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: 📍Бровари — 43,02% 📍Новгород-Сіверський — 41,48% 📍Бориспіль — 30,15%

Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 17 января 2021 г.

Детали: В Броварах явка составила 43,02%, в Борисполе – 30,15%.

В Новгород-Северском на участки пришло 41,48% избирателей.

Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

В полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса в Броварском и Бориспольском районах, составлено 34 админпротокола.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы


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