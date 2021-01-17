ЦИК назвала явку в трех городах
Воскресенье, 17 января 2021, 22:27
Центральная избирательная комиссия сообщила явку на местных выборах в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском.
Источник: ЦИК
Завершуємо день новиною про активність виборців у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському. На 20:00 явка у цих містах: 📍Бровари — 43,02% 📍Новгород-Сіверський — 41,48% 📍Бориспіль — 30,15%Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 17 января 2021 г.
Детали: В Броварах явка составила 43,02%, в Борисполе – 30,15%.
В Новгород-Северском на участки пришло 41,48% избирателей.
Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
В полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса в Броварском и Бориспольском районах, составлено 34 админпротокола.
Украинская правда