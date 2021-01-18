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Посол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків 

Понеділок, 18 січня 2021, 02:01

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалось врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Джерело: посольство України в Туреччині у twitter

Деталі: Зазначається, що із керівництвом регіону було обговорено хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою. 

Що передувало: Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятували 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.

Українська правда
Теми: моряки


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