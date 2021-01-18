Посол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків 

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалось врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Джерело: посольство України в Туреччині у twitter

Деталі: Зазначається, що із керівництвом регіону було обговорено хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою.

Посол 🇺🇦 @andrii_sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні м.Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували 🇹🇷 стороні за всебічне сприяння. pic.twitter.com/ZKgUyTSS3R — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Що передувало: Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятували 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

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