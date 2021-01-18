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Посол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков

Понедельник, 18 января 2021, 01:01
Посол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Источник: посольство Украины в Турции в twitter

Детали: Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.

Что предшествовало: С судна Arvin, затонувшего у берегов Турции, спасено 5 украинцев и 1 иностранца, поиски 5 моряков продолжаются.

Ранее МИД сообщал, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. Тогда отмечалось, что 6 человек спасены, 2 погибли, еще 4 ищут.

Корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.

Украинская правда
Темы: моряки
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