Посол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков
Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
Источник: посольство Украины в Турции в twitter
Детали: Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.
Посол 🇺🇦 @andrii_sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні м.Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували 🇹🇷 стороні за всебічне сприяння. pic.twitter.com/ZKgUyTSS3R— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021
Что предшествовало: С судна Arvin, затонувшего у берегов Турции, спасено 5 украинцев и 1 иностранца, поиски 5 моряков продолжаются.
Ранее МИД сообщал, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. Тогда отмечалось, что 6 человек спасены, 2 погибли, еще 4 ищут.
Корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.