Посол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Источник: посольство Украины в Турции в twitter

Детали: Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.

Посол 🇺🇦 @andrii_sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні м.Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували 🇹🇷 стороні за всебічне сприяння. pic.twitter.com/ZKgUyTSS3R