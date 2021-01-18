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Словаччина повертається до масового тестування на коронавірус

Понеділок, 18 січня 2021, 06:54

Із 18 січня Словаччина починає проводити масове тестування на коронавірус. Раніше в країні вже його проводили, проте пізніше відмовились від цієї ідеї.

Джерело: DW

Деталі: Зазначається, що з 26 січня по 7 лютого в країні також посилять карантин. Зокрема, буде заборонено виходити з дому: на роботу зможуть йти лише ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус. 

Під час проведення минулого тестування Словаччині вдалось перевірити на коронавірус майже всіх громадян віком старше 10 років із 5,5 млн населення. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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