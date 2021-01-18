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Словакия возвращается к массовому тестированию на коронавирус

Понедельник, 18 января 2021, 06:54

С 18 января Словакия начинает проводить массовое тестирование на коронавирус. Ранее в стране уже его проводили, однако позже отказались от этой идеи.

Источник: DW

Детали: Отмечается, что с 26 января по 7 февраля в стране также усилят карантин. В частности, будет запрещено выходить из дома: на работу смогут идти только те, у кого будет отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время проведения прошлого тестирования Словакии удалось проверить на коронавирус почти всех граждан в возрасте старше 10 лет с 5,5 млн населения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


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