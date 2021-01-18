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Сухогруз Arvin пошел на дно за считанные минуты – моряки 

Понедельник, 18 января 2021, 07:37
Сухогруз Arvin пошел на дно за считанные минуты – моряки 

Украинские моряки, спасенные с сухогруза Arvin, который затонул у берегов провинции Айдын, рассказали, что с момента того как судно начало тонуть до полного затопления прошло около 5 минут.

Источник: корреспондент "Укринформа" в Турции.

Прямая речь: "Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут".

Детали: Моряки сказали, что из-за плохих погодных условий не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5-4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.

По последним данным, в больнице находятся 5 украинwtd и 1 россиянин, один моряк погиб, еще пятерых ищут.

ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза. Также в понедельник к поискам привлекут два вертолета: один из состава Береговой охраны, один – ВМС Турции.

Напомним: В воскресенье 17 января  в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеморякиЧерное мореТурция
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