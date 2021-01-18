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Знайшли тіла вже трьох моряків з українського судна, що затонуло біля Туреччини

Понеділок, 18 січня 2021, 12:05
Знайшли тіла вже трьох моряків з українського судна, що затонуло біля Туреччини
Фото ілюстративне з сайту vesselfinder.com

Тіла трьох загиблих моряків з судна "ARVIN", що затонуло поблизу берегів Туреччини, виявили станом на ранок 18 січня.

Джерело: сайт Кабінету міністрів з посиланням на Міністерство закордонних справ

Дослівно: "Станом на 10:00 18 січня 6 членів екіпажу врятовано (5 громадян України та 1 громадянин РФ), знайдені тіла трьох загиблих моряків (триває процедура їх ідентифікації)".

Деталі: Очікується, що врятовані моряки, які перебувають у місцевій лікарні м. Бартин, можуть бути виписані уже 18 січня.

Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.

Також повідомляється, що до Бартина прибув посол України в Турецькій Республіці та консульські працівники для надання допомоги постраждалим українцям.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ТуреччинаУкраїнаморякиЧорне море
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