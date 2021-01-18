Знайшли тіла вже трьох моряків з українського судна, що затонуло біля Туреччини
Понеділок, 18 січня 2021, 13:05
Тіла трьох загиблих моряків з судна "ARVIN", що затонуло поблизу берегів Туреччини, виявили станом на ранок 18 січня.
Джерело: сайт Кабінету міністрів з посиланням на Міністерство закордонних справ
Дослівно: "Станом на 10:00 18 січня 6 членів екіпажу врятовано (5 громадян України та 1 громадянин РФ), знайдені тіла трьох загиблих моряків (триває процедура їх ідентифікації)".
Деталі: Очікується, що врятовані моряки, які перебувають у місцевій лікарні м. Бартин, можуть бути виписані уже 18 січня.
Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.
Також повідомляється, що до Бартина прибув посол України в Турецькій Республіці та консульські працівники для надання допомоги постраждалим українцям.
Передісторія:
- 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж із 10 українцями та двома іноземцями на борту. Шістьох осіб врятували, двоє загинули.
- Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.
- Врятовані моряки розповіли, що з моменту того, як судно почало тонути, до повного затоплення минуло близько 5 хвилин.
Українська правда