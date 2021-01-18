Нашли тела уже трех моряков из украинского судна, затонувшего возле Турции
Понедельник, 18 января 2021, 13:05
Тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна "ARVIN" обнаружили по состоянию на утро 18 января.
Источник: сайт Кабинета министров со ссылкой на Министерство иностранных дел
Дословно: "По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)".
Детали: Ожидается, что спасенные моряки, которые находятся в местной больнице г. Бартин, могут быть выписаны уже 18 января.
Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.
Также сообщается, что в Бартин прибыл посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для оказания помощи пострадавшим украинцам.
Предыстория:
- 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз Arvin с десятью украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек спасли, двое погибли.
- Владелец затонувшего сухогруза – украинская компания Arvin Shipping LTD.
- Спасенные моряки рассказали, что с того момента, как судно начало тонуть, до полного затопления прошло около 5 минут.
Украинская правда