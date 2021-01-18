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Нашли тела уже трех моряков из украинского судна, затонувшего возле Турции

Понедельник, 18 января 2021, 12:05
Нашли тела уже трех моряков из украинского судна, затонувшего возле Турции
Фото иллюстративное с сайта vesselfinder.com

Тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна "ARVIN" обнаружили по состоянию на утро 18 января.

Источник: сайт Кабинета министров со ссылкой на Министерство иностранных дел

Дословно: "По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)".

Детали: Ожидается, что спасенные моряки, которые находятся в местной больнице г. Бартин, могут быть выписаны уже 18 января.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Также сообщается, что в Бартин прибыл посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для оказания помощи пострадавшим украинцам.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ТурцияУкраинаморякиЧерное море
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