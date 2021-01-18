Тарифні протести: жителі Буковини знову перекривають дороги

На Буковині знову відбуваються протести проти підвищення тарифів, поліція попереджає про ускладнення руху в напрямку Івано-Франківської області.

Джерело: поліція Чернівецької області

Дослівно: "Наразі поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись по пішохідних переходах, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги. Прохання до водіїв враховувати ситуацію на вказаних автошляхах під час планування своїх поїздок".

Деталі: Зазначається, що поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції здійснюють відвід автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян.

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