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Тарифные протесты: жители Буковины снова перекрывают дороги

Понедельник, 18 января 2021, 13:32
Тарифные протесты: жители Буковины снова перекрывают дороги

На Буковине снова происходят протесты против повышения тарифов, полиция предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Сейчас полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковке, Оршовке и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги.

 

Просьба к водителям учитывать ситуацию на указанных автодорогах при планировании своих поездок".

Детали: Отмечается, что полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.

Предыстория:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.
  • Утвержденная цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

Украинская правда

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Темы: тарифыакции
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