Тарифные протесты: жители Буковины снова перекрывают дороги

На Буковине снова происходят протесты против повышения тарифов, полиция предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Сейчас полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковке, Оршовке и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги.

Просьба к водителям учитывать ситуацию на указанных автодорогах при планировании своих поездок".

Детали: Отмечается, что полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.

Предыстория: