Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в день арешту Олексія Навального скасував щоденний брифінг для журналістів.

Джерело: Медуза

Деталі: Пєсков мав провести Конференц-колл з журналістами в обід. Але близько першої години дня його учасникам повідомили, що він відбудеться "трохи пізніше", а о 16:30 стало відомо, що конференції не буде.

Раніше 17 січня в коментарі ЗМІ Пєсков сказав, що не в курсі затримання Навального, оскільки перебуває у відпустці і приступить до роботи 18 січня.

Що цьому передувало: