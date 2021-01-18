Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального

Понеділок, 18 січня 2021, 16:56

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в день арешту Олексія Навального скасував щоденний брифінг для журналістів.

Джерело: Медуза

Деталі: Пєсков мав провести Конференц-колл з журналістами в обід. Але близько першої години дня його учасникам повідомили, що він відбудеться "трохи пізніше", а о 16:30 стало відомо, що конференції не буде.

Раніше 17 січня в коментарі ЗМІ Пєсков сказав, що не в курсі затримання Навального, оскільки перебуває у відпустці і приступить до роботи 18 січня.

Що цьому передувало:

  • Суд у Хімках у понеділок арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
  • Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

Теми: НавальнийЗМІРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Навального арештували на 30 діб

Суд виправдав київського догхантера Святогора

Україна відреагувала на затримання Навального

Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль

ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії

Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка

Усі новини...
Навальний
Європарламент обговорить затримання Навального на пленарній сесії
Навального арештували на 30 діб
Україна відреагувала на затримання Навального
Останні новини
17:06
SkyUp змінює час реєстрації на рейси
17:03
ЄС врахує ситуацію з Навальним при формуванні політики щодо Росії – Боррель
17:01
Стамбульський аеропорт став найбільш завантаженим у Європі
16:56
Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального
16:55
В уряді анонсували обговорення Національної економічної стратегії-2030
16:53
Європарламент обговорить затримання Навального на пленарній сесії
16:53
фотоОзброєні чоловіки влаштували карантинну "сходку" на Миколаївщині
16:31
Регулятор планує знизити тарифи на розподіл газу для низки компаній
16:30
Укрзалізниця хоче запустити потяги швидкістю до 350 км/год
16:30
фото, відеоНа гірськолижну трасу в РФ зійшла лавина: є загиблий і зниклі під снігом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!