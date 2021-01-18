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Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального

Понеділок, 18 січня 2021, 15:56
Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в день арешту Олексія Навального скасував щоденний брифінг для журналістів.

Джерело: Медуза

Деталі: Пєсков мав провести Конференц-колл з журналістами в обід. Але близько першої години дня його учасникам повідомили, що він відбудеться "трохи пізніше", а о 16:30 стало відомо, що конференції не буде.

Раніше 17 січня в коментарі ЗМІ Пєсков сказав, що не в курсі затримання Навального, оскільки перебуває у відпустці і приступить до роботи 18 січня.

Що цьому передувало:

  • Суд у Хімках у понеділок арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
  • Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

Теми: НавальнийЗМІРосія
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