Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального
Понеділок, 18 січня 2021, 15:56
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в день арешту Олексія Навального скасував щоденний брифінг для журналістів.
Джерело: Медуза
Деталі: Пєсков мав провести Конференц-колл з журналістами в обід. Але близько першої години дня його учасникам повідомили, що він відбудеться "трохи пізніше", а о 16:30 стало відомо, що конференції не буде.
Раніше 17 січня в коментарі ЗМІ Пєсков сказав, що не в курсі затримання Навального, оскільки перебуває у відпустці і приступить до роботи 18 січня.
Що цьому передувало:
- Суд у Хімках у понеділок арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.