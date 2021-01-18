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Прес-секретарь Путина отменил встречу с журналистами в день ареста Навального

Понедельник, 18 января 2021, 16:56

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков в день ареста Алексея Навального отменил ежедневный брифинг для журналистов.

Источник: Медуза

Детали: Песков должен был провести конференц-колл с журналистами в обед. Но около часа дня его участникам сообщили, что он состоится "чуть позже", а в 16:30 стало известно, что конференции не будет.

Ранее 17 января в комментарии СМИ Песков сказал, что не в курсе задержания Навального, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

Что этому предшествовало:

  • Суд в Химках в понедельник арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.
  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

Темы: НавальныйСМИРосcия


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