Прес-секретарь Путина отменил встречу с журналистами в день ареста Навального

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков в день ареста Алексея Навального отменил ежедневный брифинг для журналистов.

Источник: Медуза

Детали: Песков должен был провести конференц-колл с журналистами в обед. Но около часа дня его участникам сообщили, что он состоится "чуть позже", а в 16:30 стало известно, что конференции не будет.

Ранее 17 января в комментарии СМИ Песков сказал, что не в курсе задержания Навального, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

Что этому предшествовало: