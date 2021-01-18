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ЄС врахує ситуацію з Навальним при формуванні політики щодо Росії – Боррель

Понеділок, 18 січня 2021, 17:03

Європейський союз буде уважно стежити за розвитком ситуації із затриманням у Росії опозиційного політика Олексія Навального і буде враховувати це при формуванні своєї політики щодо РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Це затримання підтверджує постійну негативну модель скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у Російській Федерації", - заявив Боррель, закликавши негайно звільнити Навального і журналістів та громадян, які були затримані після його повернення.

Боррель нагадав, що ЄС відповів введенням обмежувальних заходів після отруєння Навального військовою хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

"Разом з нашими партнерами Європейський Союз буде продовжувати закликати російську владу терміново розслідувати замах на пана Навального в повній прозорості та без подальших зволікань, а також повною мірою співпрацювати з Організацією з заборони хімічної зброї (ОЗХО), щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування", - сказав він.

Нагадаємо, 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Олексія Навального та вимагають звільнити опозиціонера. 

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.



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