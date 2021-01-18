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ЕС учтет ситуацию с Навальным при формировании политики в отношении России – Боррель

Понедельник, 18 января 2021, 16:03

Европейский Союз будет внимательно следить за развитием ситуации с задержанием в России оппозиционного политика Алексея Навального и будет учитывать это при формировании своей политики в отношении РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это задержание подтверждает постоянную отрицательную модель сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации", - заявил Боррель, призвав немедленно освободить Навального и журналистов и граждан, которые были задержаны после его возвращения.

Боррель напомнил, что ЕС ответил введением ограничительных мер после отравления Навального военным нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Вместе с нашими партнерами Европейский Союз будет продолжать призывать российские власти срочно расследовать покушение на господина Навального в полной прозрачности и без дальнейших проволочек, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование", - сказал он.

Напомним, 17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

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