Білорусі офіційно відмовили у проведенні Чемпіонату світу з хокею

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель оголосив, що організація ухвалила рішення перенести частину чемпіонату світу з хокею 2021 року за межі Білорусі.

Джерело: сайт IIHF

Дослівно: "Через проблеми з безпекою Рада IIHF підтвердила, що рішення перенести чемпіонат світу з хокею 2021 з Білорусі не уникнути.

Рішення було ухвалене Радою після завершення належної перевірки".

Пряма мова Фазеля: "Дуже прикро, що довелося скасувати спільну заявку Мінська і Риги.

Під час переговорів ми намагалися посприяти тому, щоб ЧС-2021 став інструментом примирення. Щоб він допоміг вирішити соціально-політичні проблеми, що відбуваються в Білорусі".

Довідково: Чемпіонат світу з хокею запланували на період з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі.

Проте через масові протести, які відбуваються у Білорусі після президентських виборів у серпні, почали обговорювати про перенесення частини турніру з Мінську в іншу країну. Наразі невідомо, де пройде чемпіонат.

Нагадаємо: 18 січня Автовиробник Skoda та косметичний бренд Nivea заявили про відмову виступити спонсорами Чемпіонату світу з хокею, якщо він пройде в Білорусі.

У грудні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку та НОК Білорусі заборонили відвідувати Олімпійські ігри.