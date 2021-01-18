Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білорусі офіційно відмовили у проведенні Чемпіонату світу з хокею

Понеділок, 18 січня 2021, 17:53

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель оголосив, що організація ухвалила рішення перенести частину чемпіонату світу з хокею 2021 року за межі Білорусі.

Джерело: сайт IIHF

Дослівно: "Через проблеми з безпекою Рада IIHF підтвердила, що рішення перенести чемпіонат світу з хокею 2021 з Білорусі не уникнути.

Рішення було ухвалене Радою після завершення належної перевірки".

Пряма мова Фазеля: "Дуже прикро, що довелося скасувати спільну заявку Мінська і Риги.

Під час переговорів ми намагалися посприяти тому, щоб ЧС-2021 став інструментом примирення. Щоб він допоміг вирішити соціально-політичні проблеми, що відбуваються в Білорусі".

Довідково: Чемпіонат світу з хокею запланували на період з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі.

Проте через масові протести, які відбуваються у Білорусі після президентських виборів у серпні, почали обговорювати про перенесення частини турніру з Мінську в іншу країну. Наразі невідомо, де пройде чемпіонат.

Нагадаємо: 18 січня Автовиробник Skoda та косметичний бренд Nivea заявили про відмову виступити спонсорами Чемпіонату світу з хокею, якщо він пройде в Білорусі.

У грудні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку та НОК Білорусі заборонили відвідувати Олімпійські ігри.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білорусі офіційно відмовили у проведенні Чемпіонату світу з хокею

Навального арештували на 30 діб

Суд виправдав київського догхантера Святогора

Україна відреагувала на затримання Навального

Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль

ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії

Усі новини...
Білорусь
Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка
Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання
"Легкий хаос, але – одне слово – свобода". Чому білоруси їдуть в Україну і нащо їм тут свій "Майдан"
Останні новини
18:06
60% малих підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні – опитування ЄБА
17:53
Білорусі офіційно відмовили у проведенні Чемпіонату світу з хокею
17:51
49 арештів включно з мером: в Італії провели чергову операцію проти мафії
17:47
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:22
відеоНавальний закликав росіян виходити на вулиці
17:20
Податкова у грудні списала боргів на понад мільярда гривень
17:06
SkyUp змінює час реєстрації на рейси
17:03
ЄС врахує ситуацію з Навальним при формуванні політики щодо Росії – Боррель
17:01
Стамбульський аеропорт став найбільш завантаженим у Європі
16:56
Речник Путіна скасував зустріч із журналістами в день арешту Навального
Усі новини...