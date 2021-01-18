У Туреччині знайшли тіла двох українських моряків із судна Arvin

У турецькому Бартині дістали з води два тіла українців - членів екіпажу суховантажу Arvin, кількість загиблих сягнула трьох, ще трьох моряків шукають.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрія Білика

Пряма мова Білика: "Відбулося впізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають.

Через складні погодні умови було важко витягувати тіла потонулих. Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Близько 5-ї години тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні".

Деталі: Зазначається, що врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Нагадаємо: У неділю 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

Українські моряки розповіли, що з моменту того як судно почало тонути до повного затоплення минуло близько 5 хвилин.