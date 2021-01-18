В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin

В турецком Бартини достали из воды два тела украинцев - членов экипажа сухогруза Arvin, количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка

Прямая речь Билыка: "Произошло опознания, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут.

Из-за сложных погодных условий было трудно извлекать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы".

Детали: Отмечается, что спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Напомним: В воскресенье 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.