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В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin

Понедельник, 18 января 2021, 21:37
В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin

В турецком Бартини достали из воды два тела украинцев - членов экипажа сухогруза Arvin, количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка

Прямая речь Билыка: "Произошло опознания, подтверждена смерть двух граждан Украины.  Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра.  Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут.

Из-за сложных погодных условий было трудно извлекать тела утонувших.  Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику.  Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы".

Детали: Отмечается, что спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены.  Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Напомним: В воскресенье 17 января  в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

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Темы: Турциякораблиукраинцы
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