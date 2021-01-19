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У Байдена хочуть продовжити обмеження на європейські подорожі

Вівторок, 19 січня 2021, 05:49

У команді майбутнього президента США Джо Байдена вважають доцільним продовжити обмеження щодо в’їзду в США для тих осіб, які до цього були в Європі та Бразилії. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідну заяву зробила речниця Байдена у відповідь на рішення поки чинного президента Дональда Трампа. Останній скасував запроваджене на початку минулого року обмеження щодо подорожей.

Водночас радники Байдена із медичних питань вважають, що знімати обмеження на міжнародні поїздки зарано.  

Після указу Трампа і до того часу поки Байден не відновить ці обмеження мандрівники можуть потрапити до США із негативним тестом на коронавірус. 

У переможця президентських виборів також заявили про плани посилити заходи із безпеки міжнародних поїздок для зменшення темпів поширення хвороби. 

Нагадаємо: 

  • Із березня минулого року США обмежили подорожі із Європи. 
  • Із 26 січня починають діяти нові правила щодо карантинних обмежень для іноземних громадян, які подорожують до США.

Українська правда


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