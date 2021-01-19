У Байдена хотят продолжить ограничения на европейские путешествия
В команде будущего президента США Джо Байдена считают целесообразным продолжить ограничения на въезд в США для тех лиц, которые до этого были в Европе и Бразилии.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Байдена в ответ на решение пока действующего президента Дональда Трампа. Последний отменил введенные в начале прошлого года ограничения касательно путешествий.
В то же время советники Байдена по медицинским вопросам считают, что снимать ограничения на международные поездки рано.
После указа Трампа и до тех пор пока Байден не восстановит эти ограничения путешественники могут попасть в США с отрицательным тестом на коронавирус.
У победителя президентских выборов также заявили о планах усилить меры безопасности для международных поездок чтобы уменьшить темпы распространения болезни.
Напомним:
- С марта прошлого года США ограничили путешествия из Европы.
- С 26 января вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США.