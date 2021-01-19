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У Байдена хотят продолжить ограничения на европейские путешествия

Вторник, 19 января 2021, 04:49

В команде будущего президента США Джо Байдена считают целесообразным продолжить ограничения на въезд в США для тех лиц, которые до этого были в Европе и Бразилии.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Байдена в ответ на решение пока действующего президента Дональда Трампа. Последний отменил введенные в начале прошлого года ограничения касательно путешествий.

В то же время советники Байдена по медицинским вопросам считают, что снимать ограничения на международные поездки рано.

После указа Трампа и до тех пор пока Байден не восстановит эти ограничения путешественники могут попасть в США с отрицательным тестом на коронавирус.

У победителя президентских выборов также заявили о планах усилить меры безопасности для международных поездок чтобы уменьшить темпы распространения болезни.

Напомним:

Украинская правда
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