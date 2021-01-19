ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей беглого президента Виктора Януковича.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение коллегии судей Андрея Никифорова, Олега Павлишина и Валерии Черной

Детали: Речь идет о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".

Сообщается, что аргументация судей непонятна, поскольку еще нет полного решения суда.

В ЦПК напомнили, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочном аресте Януковича.

Он аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.

Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

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