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Нардепы предлагают ввести штрафы и админарест за сексизм

Вторник, 19 января 2021, 16:07
Нардепы предлагают ввести штрафы и админарест за сексизм

Верховной Раде предлагают определить понятие "сексизм" и установить наказание за его проявления.

Источник: сайт парламента

Детали: 15 января группа народных депутатов во главе с представителем "Слуги народа" Александром Качурой зарегистрировала два законопроекта, касающиеся проявлений сексизма. Среди инициаторов есть и председатель партии СН Александр Корниенко, который сам стал антигероем сексистского скандала в июне 2020 года.

Документ №4598 предлагает ввести дефиницию "сексизм" и внести изменения в некоторые законодательные акты относительно запрета проявлений сексизма в обществе.

Согласно законодательной инициативе, "сексизм - любые действие, жест, визуальное проявление, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и проявляющиеся в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают): нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей; сексуальный, психологический ущерб или страдания лицу или группе лиц; создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды; препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц; поддержку и усиление гендерных стереотипов".

Сексизм и дискриминация по признаку пола запрещается. Вместе с тем не считаются сексизмом и дискриминацией по признаку пола:

  • специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;
  • обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;
  • разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;
  • особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;
  • положительные действия.

Предлагается определить, что жаловаться на проявления сексизма можно в государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в Национальную полицию, уполномоченному Верховной Рады по правам человека и/или в суд в порядке, определенном законом.

В случае, если исчерпаны внутренние средства правовой защиты или если применение таких средств защиты неоправданно затягивается, можно отправить сообщение в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Законопроектом же №4599 предлагается установить ответственность за проявления сексизма, в частности расширить статью 173-2 Кодекса об административных правонарушениях этим понятием.

Предусмотренные данной статьей правонарушения наказываются наложением штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170 - 340 грн) или общественными работами на срок от тридцати до сорока часов, либо административным арестом на срок до семи суток.

Те же действия, совершенные повторно, влекут за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов (340 - 680 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствоВерховная Рада
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