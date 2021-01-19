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ОБСЄ посилила спостереження за адмінмежею Криму та Херсонщини

Вівторок, 19 січня 2021, 16:23
ОБСЄ посилила спостереження за адмінмежею Криму та Херсонщини

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині, щоб відстежувати події в окупованому Росією Криму.

Джерело: очільниця ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Енн Лінде та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, яких цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Лінде: "Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові".

Деталі: Спостерігачі ОБСЄ наразі "не прямо" відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Відстеження включає моніторинг діяльності на пункті пропуску "Чонгар", на східному пункті пропуску "Каланчак".

За словами Кулеби,  СММ ОБСЄ в Україні має почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, оскільки це питання вже "перезріло", і запросив Швецію приєднатися до ініціативи "Кримська платформа".

Передісторія: У липні 2020 року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що війська РФ можуть спробувати прорватися з окупованого Криму до Херсонщини, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Натомість міністр оборони Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала підготовки до активних бойових дій окупантів поблизу адмінмежі Херсонщини та окупованого Криму. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримХерсонська областьОБСЄ
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